شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام الجونة فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الجونة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بنهاية مباراته مع استاد أبيدجان بالجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى، ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات، وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد.

موعد مباراة الأهلى أمام الجونة في دوري nile

مباراة الأهلى والجونة تقام فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والجونة فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.