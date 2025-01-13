شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الاسكواش يختتمون استعداداتهم قبل المشاركة فى أول بطولة بـ2025 والان مع تفاصيل الخبر

يختتم أبطال الإسكواش المصري، اليوم الاثنين، استعداداتهم للمشاركة في أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، وتعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتي تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصنف بطولة كليفلاند بأنها إحدى البطولات الفضية فى تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.