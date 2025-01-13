شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رحيل عمر فرج إلى ديجرفورس السويدى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على إعارة الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب الجهاز الفني بإعارة عمر فرج للحصول على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة، وأنهى مجلس إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم للنادي السويدي.

وأعلن عمر فرج لاعب فريق الزمالك عن انتقاله رسميا إلى نادى ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجارى.

ونشر فرج عبر خاصية استورى بموقع تبادل الصور إنستجرام: "skont o vara tillbaka i bruket" "من الجميل أن أعود"، ردا على منشور النادى السويدى على صفحته ترحيبا باللاعب.

ووافق مسئولو نادى الزمالك على إعارة الفلسطينى عمر فرج مهاجم الفريق الكروى الأول لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات التى جرت بين الناديين فى الساعات الماضية.

وجاءت موافقة إدارة الزمالك على إعارة عمر فرج، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، من أجل حصول اللاعب على فرصة للمشاركة.