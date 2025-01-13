شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تعود اليوم للقاهرة بعد مواجهة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة إنيمبا النيجيري في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف المصري، بقيادة علي ماهر نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد فى السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.