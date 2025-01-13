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بعثة المصري تعود اليوم للقاهرة بعد مواجهة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 13 يناير 2025 01:00 ص

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة إنيمبا النيجيري في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف المصري، بقيادة علي ماهر نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد فى السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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