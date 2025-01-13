شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: الكاف قرر إقامة مباراة بلاك بولز على ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن مباراة بلاك بولز الموزمبيقي المقرر لها يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، تقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النادي فوجئ باعتماد الكاف لملعب مباراة بلاك بولز على السيستم الخاص به لتقام في استاد برج العرب بدلا من استاد السويس الجديد، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد مواجهة الزمالك أيضاً على نفس الملعب باعتبارها آخر مباراة في دور المجموعات خاضها المصري على أرضه، ولم يتمكن النادي من نقل المباراة مرة أخرى إلى استاد السويس الجديد بسبب إخطار فريق بلاك بولز بإقامتها على برج العرب، وقام الفريق الموزمبيقي بحجز فندق إقامة اللاعبين بالإسكندرية.

وأشار المصدر إلى أن مباراة فاركو هي الأخرى المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثامنة في الدوري، ستقام على استاد برج العرب أيضا، وأن الفريق سيدخل في معسكر مغلق بالإسكندرية خلال تلك الفترة للتركيز على المباراتين.

وتعادل المصري مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.