شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض زد لشراء البانوبى فى يناير.. وموقف الأهلى من ضم اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع نظرائهم في نادي زد للحصول على خدمات عبد الرحمن البانوبي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، بعدما تألق اللاعب رفقة زد في الفترة الماضية، وبات من أبرز اللاعبين في الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل نادي زد أن الأهلي لم يقدم عرضا إلى نادي زد حتى الآن بشأن ضم البانوبي أو مصطفى زيكو كما تردد مؤخرا، مشيرا إلى أن بيراميدز هو النادي الوحيد المهتم بضم البانوبي حتى الآن.

وأوضح أن إدارة نادي زد لم تحسم موقفها حتى الآن بشأن العروض المقدمة للحصول على لاعبها، على أن يتم متاقشة موقف النادي خلال الأيام القادمة، سواء ببيع اللاعب أو استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن الأهلي مهتم بضم أكثر من لاعب في صفوف زد مثل مصطفى العش ومحمد إسماعيل ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي، ولكنها لم ترسل عروضا رسمية بشأن اللاعبين المستهدفين حتى الآن.