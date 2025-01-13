شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: توقف مفاوضات الأهلى وربيعة لتجديد تعاقده بسبب المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم حسن شحاتة، أن أكرم توفيق لاعب الأهلي، أنهى كافة تفاصيل التعاقد مع الشمال القطرى بمبلغ مالى كبير.

وقال كريم حسن شحاتة لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، إن مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة لاعب الفريق لتجديد تعاقده توقفت في الساعات الماضية لحين الاتفاق على المقابل المادي، وخاصة أن ربيعة يرغب في رفع المقابل للتعاقد معه.

وأوضح كريم حسن شحاتة، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقدت جلسة مع سيف الجزيري لاعب الفريق، وتم الاتفاق على جدولة مستحقاته.

وأضاف كريم حسن شحاتة أن سيف الدين الجزيري لديه ما يقرب من 800 ألف دولار.