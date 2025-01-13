شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفحص الثنائى أحمد القندوسى ولاكاى استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفحص الجهاز الطبى بفريق سيراميكا، الثنائى أحمد القندوسى وفخرى لاكاى بعد شكواهما من كدمة فى القدم بعد مباراة فريقهما مع طلائع الجيش فى بطولة الدورى.

ويخضع الثنائى لاختبار طبى قبل المشاركة فى مران سيراميكا غدا، بعد العودة من الإجازة 48 ساعة التى حصل عليها الفريق بعج الفوز على الطلائع بهدف القندوسى.

واشتكى أحمد القندوسى من تعرضه لكدمة فى أنكل القدم، وكذلك الجنوب أفريقي فخرى لاكاى، ومن المقرر أن يخضعا لكشف طبى لتحديد موقفهما من التدريب.

وحقق سيراميكا فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile، ليحتل صدارة ترتيب الدورى بالتساوى مع الأهلى الذى تتبقى له مباراة أمام الجونة الأربعاء المقبل.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش الجمعة المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 بعدما فاز على فريق لافيينا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل طلائع الجيش بصعوبة لهذا الدور بعد الفوز على الأوليمبى بركلات الترجيح 4 /2 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدفين لمثلهما.