شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر اتحاد الكرة لتشكيل منتخب المحليين للمشاركة فى أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حلمى طولان عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، عن خوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في نسختها المقبلة، لافتا إلى أن منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه سيخوض هذه البطولة لتوفير احتكاك قوى لهذا المنتخب الذى يستعد لخوض نهائيات أمم أفريقيا تحت 20 سنة في كوت ديفوار ابريل المقبل.



ويعقد اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة مع اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب لتشكيل منتخب المحليين الذى سيشارك في البطولة، حيث من المقرر أن يكون مزيجا بين لاعبى منتخب الشباب وبعض لاعبى أندية الدورى الممتاز الذين لا يشاركون بانتظام مع فرقهم.



وفى هذا الصدد، قال أسامة نبيه إنه تم الاتفاق مع أندية الدوري بلا استثناء على ضم لاعب من غير المشاركين بصورة دائمة، لتدعيمنا وتشكيل منتخب المحليين بجانب لاعبين من منتخب الشباب للمشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.



وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.



ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم: كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.



وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة، وستشارك مصر في هذه التصفيات.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.



وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.