شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: هناك لاعبون لا يستحقون اللعب للزمالك.. والأبيض لا يقف على لاعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد ايمن يونس نجم الزمالك السابق ان الفريق الأبيض لا يقف على أى لاعب، ولكن هناك لاعبين لابد من وجودهم بالفريق مثل شيكابالا وزيزو.

وأضاف يونس، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون، أن هناك لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك، مضيفا أن السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير على عدد من اللاعبين.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

ووصل أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى رقم الراحل الثعلب "حمادة إمام" فى قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض، بعد تسجيل هدف فى مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية الأفريقية.

وسجل الهدف رقم "84" ليعادل عدد أهداف الثعلب حمادة إمام فى المركز السادس بسجل الهدافين.