شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض زد لشراء العش وإسماعيل.. وانقسام فى الجزيرة بشأن ضمهما والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نظرائهم في نادي زد بشأن الحصول على خدمات الثنائي مصطفى العش ومحمد إسماعيل مدافعي الأخير، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكد مصدر أن الأهلي فتح خط مفاوضات مع زد بشأن ضم ثنائي دفاع زد في يناير الجاري، ولكن يبقى هناك انقسام بين مسئولي القلعة الحمراء حول ضم أحد الثنائي سواء العش أو إسماعيل، ولم يحسم مسئولو القلعة الحمراء موقفهم حتى اليوم.

وأكد المصدر أن هناك رأيا داخل الأهلي يؤيد التعاقد مع مصطفى العش، بينما هناك رأي آخر داخل قلعة الجزيرة يرفض العش ويتمسك بالتعاقد مع إسماعيل.

وحسبما علم ”الخليج 365” فإن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، يميل للتعاقد مع العش، بينما أحد أعضاء لجنة الكرة يؤدي التعاقد مع إسماعيل، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.