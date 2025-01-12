شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد عمار أمام إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم خدمات مدافعه محمد عمار أمام فريق إنبى، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وغاب محمد عمار عن قائمة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى فى الدورى بعد تعرضه لنزلة برد فضل الجهاز الفنى على إثرها عدم اصطحابه للقاهرة أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى خسرها الدراويش بهدف نظيف.



ويشارك محمد عمار بشكل طبيعى فى مران الإسماعيلى استعدادا لمواجهة إنبى فى كأس مصر، بعد تعافيه من نزلة البرد التى عانى منها خلال اليومين الماضيين.



ويعد محمد عمار من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها حمد إبراهيم فى التشكيل الأساسى خلال المباريات هذا الموسم، ومن المؤكد أن يعود اللاعب أساسيا مرة اخرى فى المباريات المقبلة.



من جانب آخر، صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مرتبات العاملين بالنادى عن شهر ديسمبر عقب وصول 2 مليون جنيه من النادى الأهلى قيمة القسط الشهري فى صفقة انتقال عمر الساعى لاعب الدراويش السابق.



وكان مسئولو النادى الإسماعيلى أتموا صفقة انتقال عمر الساعى للأهلى مقابل الحصول على 50 مليون جنيه، بجانب 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

واتفق مسئولو الناديين على دفع 28 مليون جنيه من إجمالى الصفقة، على أن تسدد 22 مليونا بواقع 2 مليون جنيه كل أول شهر ولمدة 11 شهراً.