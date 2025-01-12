الأهلي يتصدر ترتيب دورى سيدات اليد بعد ختام الدور الأول.. والزمالك ثانياً

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الأحد، 12 يناير 2025 05:45 م

يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى ترتيب دورى العمومى بعد ختام الدور الأول للموسم المحلى 2024- 2025، برصيد 19 نقطة، يليه فريق الزمالك فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة.

فيما حل سموحة فى المرتبة الثالثة برصيد 15 نقطة، يليه سبورتنج رابعا برصيد 12 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالى:



ترتيب سيدات اليد بعد ختام الدور الاول

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الزهور بنتيجة 42-16 بالجولة السابعة فى ختام الدور الأول بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 أمس ، بينما فاز الزمالك على الطيران بينتيجة 39- 25 .

ومن المقرر أن يشهد دورى سيدات اليد فترة توقف قبل العودة يوم 1 فبراير المقبل بالدور الثانى .

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.