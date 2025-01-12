شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنيمبا لمباراة المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن لورانس أوكايجبو، المدير الفني لفريق إنيمبا ، تشكيل فريقه لخوض مباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق المصري والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: هنري أني لحراسة المرمى ، أوانا اينو ، سومياري ألالييو ، شيكاموسو ، شيميري أوكاديكي لخط الظهر ، انوسينت اوكي ، نويكي كالو ، أليجاه أكاني لخط الوسط ، جوزيف أتولي ، افياني ، أكيني أوازي لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء عبد الله زالي ، أكيمديناشي ايمو ، اوفوكو برنارد ، شيدبيري نناشي ، باسكال ايزي ، عبد الله فاتاي، شيدرا ايزي ، براون أدي.