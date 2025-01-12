شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأهل رسمياً لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 04:58 م

تأهل فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، عقب فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى انتهت منذ قليل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحسم أورلاندو بيراتس تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على شباب بلوزداد وذلك فى صدارة المجموعة، فيما حل الأهلى ثانياً وذلك قبل مواجهة أورلاندو بيراتس فى الجولة الأخيرة، وهى المباراة التى ستحسم المتصدر والوصيف بين بطل مصر وبطل جنوب أفريقيا.

وفاز الاهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.

وأعتلى أورلاندو بيراتس صدارة مجموعة الاهلى بنهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات برصيد 11 نقطة ، ويأتي الاهلى في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ، وشباب بلوزداد فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، ويتذيل الترتيب استاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.