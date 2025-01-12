شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحتفل بتأهل الأهلى: النسر يحلق عاليًا فوق سماء القارة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 05:35 م

احتفلت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على فيس بوك بتأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين نظيفين، وحسم الفريقين المتأهلين عن المجموعة الثالثة إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة على التوالي، كما أنه الأكثر تتويجا باللقب القاري بعدد 12 مرة.

وكتب الصفحة الرسمية عبر حسابها على فيس بوك: "النسر يحلق عاليًا فوق سماء القارة..الأهلي يتأهل كالعادة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتأهل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الاخيرة ، عقب فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى إنتهت منذ قليل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحسم أورلاندو بيراتس تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على شباب بلوزداد وذلك فى صدارة المجموعة فيما حل الاهلى ثانياً وذلك قبل مواجهة أورلاندو بيراتس فى الجولة الاخيرة وهى المباراة التى سوف تحسم المتصدر والوصيف بين بطل مصر وبطل جنوب أفريقيا.

وفاز الاهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.

وأعتلى أورلاندو بيراتس صدارة مجموعة الاهلى بنهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات برصيد 11 نقطة ، ويأتي الاهلى في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ، وشباب بلوزداد فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، ويتذيل الترتيب استاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.