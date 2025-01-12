شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة أورلاندو تحسم الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 05:30 م

حسم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تأهله للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى انتهت منذ قليل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحسم أورلاندو بيراتس تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على شباب بلوزداد وذلك فى صدارة المجموعة حتى الآن، فيما حل الأهلى ثانياً، وذلك قبل مواجهة أورلاندو بيراتس فى الجولة الأخيرة، وهى المباراة التى ستحسم المتصدر والوصيف بين بطلى مصر وجنوب أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

1_ أورلاندو بيراتس 11 نقطة

2_ الأهلى 10 نقاط

3_ شباب بلوزداد الجزائري 6 نقاط

4_ استاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة.

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.