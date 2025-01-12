شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يترقب قرار المشاركة فى أمم أفريقيا للمحليين قبل القرعة 16 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 ، بقيادة اسامة نبيه ، قرار اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي بمشاركة منتخب الشباب في أمم أفريقيا للمحليين، حيث تجرى قرعة البطولة بعد أربعة أيام وتحديدا 16 يناير الجاري.

وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، الجمعة، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة أسامة نبيه في إطار برنامج الاعداد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية في ابريل المقبل بكوت ديفوار.

وخاض اللاعبون المران بملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم قائمة اللاعبين كل من : عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال وأحمد منشاوى وأحمد محمد جابر وعمر هشام في حراسة المرمى، وأحمد عابدين ومعتز محمد وأحمد مجدى وأحمد عبد العزيز واياد صلاح وعبد الله بوستنجى وزياد خالد ومحمد نبيه ومحمد إبراهيم ومروان حجى ويوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير ومهاب سامى ومحمود لبيب ومحمد عبد المنعم وعبد العزيز سعيد وأحمد كباكا وسيف الدين عصام وأحمد خضرى ويحيى هشام وعمر وائل وإبراهيم عادل وأحمد وحيد ومحمد عماد ومصطفى عكاشة وخالد ربيع ومروان محمود ومحمد السيد وسيف عادل وعمر ياسر وهادى عامر وحامد عبد الله وعمار ياسر ومحمد رأفت ومحمد عبد الناصر ومحمد عبد الله وأحمد أبو الفتح وعلى إيهاب وعمر أسامة ومحمد زعلوك ومهند محمد وعمر فتحى عمورى وكريم سعيد وأدهم علاء وأيمن أمير وكريم توفيق.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب ، أسامة نبيه مديراً فنياً وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للآداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي و عباس حسنين أخصائي تدليك.