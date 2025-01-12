شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يبدأ التأهيل فى الطلائع ويواصل الغياب أمام سيراميكا بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ عمر رضوان، حارس مرمى طلائع الجيش، برنامجه التأهيلى اليوم للتعافى من الجراحة التى أجراها بعد إصابته بكسر مضاعف فى الساعد فى مباراة الأوليمبى بكأس مصر.

وتأكد غياب الحارس عن الطلائع لمدة 3 أشهر، حيث وضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى للفريق برنامجا تأهيليا له للتعافى من الإصابة.

ومن المقرر أن يواصل عمر رضوان الغياب عن فريقه فى مباراة سيراميكا المقبلة بكأس مصر ويشارك بدلا منه محمد شعبان.

بدأ فريق طلائع الجيش الاستعداد لمواجهة سيراميكا بكأس مصر بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات عقب الخسارة من سيراميكا أيضاً ولكن بالدوري المصري والغى الجهاز الفنى فكرة إقامة مباراة ودية بعد تحديد موعد مباراة دور الـ"16" بكأس مصر.

يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سيراميكا الأخيرة ؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بكأس مصر .

ومن المقرر أن يصحح بسيونى أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سيراميكا بالدوري أملا فى عدم تكرارها مجدداً.

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثانية ونصف ظهر الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر .

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.