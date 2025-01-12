شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أكرم توفيق لتحديد موقفه من مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 05:15 م

يخضع أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق لتحديد موقفه من مباراة الجونة المقبلة بالدوري.

وأعلن النادي الأهلي إصابة أكرم توفيق فى العضلة الخلفية، خلال فترة الإحماء قبل مواجهة استاد أبيدجان، ليتم استبداله بأحمد نبيل كوكا في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وحقق الاهلى الفوز على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي أورلاندو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب ستاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.