شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك يكشف حقيقة ظهور الفريق بقمصان "مقلدة" فى مواجهة بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة ظهور الفريق الكروى الأول بقمصان مقلدة في مواجهة بلاك بولز، المقرر لها السادسة مساء اليوم، الأحد، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المصدر، فى تصريحاته، إن الزمالك يخوض مباريات الدوري بزي مختلف عن باقى البطولات التى يشارك بها، حيث تم الاتفاق بين النادى والشركة المسئولة عن ملابس الفريق، منذ بداية التعاقد، على أن يرتدي الزمالك قميصا محددا لبطولة الدوري، وآخر للبطولات الأفريقية التي يخوضها الزمالك، وكانت البداية بالسوبر الأفريقي، وهو ما حدث بالفعل.



قميص الزمالك للبطولات الأخرى

قميص الزمالك فى الدورى وصلت حافلة فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة بلاك وحرص لاعبو فريق الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل موزمبيق.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

ويخوض الزمالك مباراته متربعًا على عرش صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحل المصري البورسعيدى ثانياً برصيد 5 نقاط، ويأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل بلاك بولز الترتيب برصيد 4 نقاط أيضاً.