شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك مع أندية موزمبيق قبل مواجهة بلاك بولز الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الزمالك، بقيادة السويسري جروس ، في السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى لقاء يدخله الفارس الأبيض بحثاً عن نقاطه الثلاث لحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

واجه الزمالك أندية موزمبيق في البطولات الأفريقية 5 مرات من قبل قبل لقاء بلاك بولز الليلة، ونجح فى الفوز 4 مرات، وخسر مرة وحيدة.

وفي المواجهات الأربع استطاع الزمالك هز شباك الأندية الموزمبيقية بتسعة أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وكانت المواجهة الأولى للزمالك مع أندية موزمبيق عام 1997 أمام فريق فيروفيارو في ستاد القاهرة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت تفوق الزمالك بهدفين لهدف، سجلهم أكرم عبد المجيد وطارق السعيد.

وفي لقاء الإياب بذات العام، لعب الزمالك ضد فيروفيارو في ستاد مانشافا في موزمبيق ضمن دور المجموعات، انتهت بخسارة الأبيض بهدفين دون رد.

وجاءت ثالث تلك المواجهات عام 2002، في ستاد مانشافا أمام كوستا دي سول ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد، سجلهم عبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف.

فيما جاءت المواجهة الرابعة أمام كوستا دي سول في ستاد القاهرة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، عن طريق وائل القباني وحسام حسن وحازم إمام.

فيما جاءت المواجهة الخامسة والاخيرة أمام بلاك بولز فى الجولة الاولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهم إيشو ودونجا.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.