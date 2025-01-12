شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: حالة وسام أبو علي مطمئنة.. ويشارك فى التدريبات الجماعية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق خضع لفحوصات طبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب إلى منزله، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية غدًا.

وأضاف طبيب الأهلي، أن وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة والمقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

من جهته يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وحقق الأهلى الفوز على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.