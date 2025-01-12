شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام إنيمبا النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر ، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لخوض مباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه إنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وضم التشكيل كلا من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، محمد دبش ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري، محمد مخلوف ، أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة، وتعتبر مباراة الليلة بمثابة عنق زجاجة للفريق البورسعيديؤ ففي حالة الفوز يضمن المصري تأهله بنسبة كبيرة إلى ربع النهائي.



وكان المصري فاز في مستهل مشواره بدور المجموعات على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم تعادل سلبياً في الجولة الرابعة أمام الزمالك.