شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلى أمام الجونة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 04:30 م

يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود لاعبه خالد عبد الفتاح فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري المصري بسبب عقوبة الإيقاف، وهى المباراة الأخيرة فى العقوبة.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى أمام إنبى ثم سموحة بالدوري المصري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات والتي وقعتها ضده لجنة الانضباط باتحاد الكرة لتكون المباراة الأولى والثانية، فيما شارك فى مباريات الأهلي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد ثم إستاد أبيدجان، لأن الإيقاف محلي فقط.

وتعرض خالد عبد الفتاح للإصابة فى مباراة الاهلى وإستاد أبيدجان أمس مما استدعى كولر لإستبداله والدفع بمحمد هانى العائد من الاصابة.

ويستعد الاهلى لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وحقق الاهلى الفوز على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي أورلاندو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب ستاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.