شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مرتبات العاملين بعد وصول 2 مليون جنيه من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 04:18 م

صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مرتبات العاملين بالنادى عن شهر ديسمبر عقب وصول 2 مليون جنيه من النادى الأهلى قيمة القسط الشهري فى صفقة انتقال عمر الساعى لاعب الدراويش السابق.

وكان مسئولو النادى الإسماعيلى أتموا صفقة انتقال عمر الساعى للأهلى مقابل الحصول على 50 مليون جنيه، بجانب 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

واتفق مسئولو الناديين على دفع 28 مليون جنيه من إجمالى الصفقة، على أن تسدد 22 مليونا بواقع 2 مليون جنيه كل أول شهر ولمدة 11 شهراً.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.