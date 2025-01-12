شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دوريات عربية تسعى لخطف لاعبى الإيجبشيان ليج بالانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية الانتقالات الشتوية الحالية وضعت 3 دوريات أهدافها من لاعبى الدورى المصرى، لخطف بعض النجوم خلال هذه الفترة من أجل تدعيم صفوفها بأفضل العناصر.

وتشهد هذه الانتقالات الشتوية الحالية ظاهرة غريبة بتواجد أكثر من 40 لاعبا في المرحلة الحرة، والتي يستطيع خلالها التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لأنديتهم لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم، وهو ما فتح الطريق أمام 3 دوريات عربية لخطف بعض النجوم، وهى الدورى القطرى والليبي والسعودى نستعرض تحركاتها في التقرير التالى..

الدورى القطرى

وضع الدورى القطرى لاعبين على طاولة اهتماماته، وقطع نصف المشوار حتى الآن في الانتقالات الشتوية بعدما نجح في الحصول على خدمات الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الأهلى الذى وقع لنادى قطر القطرى الذى يضم أحمد عبد القادر، ويتبقى له الشق الثانى وهو أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى الذى اقترب من الشمال القطرى في انتظار موقف الأهلى من تجديد عقده والموافقة على شروطه أو اللحاق بزميله بيرسى تاو,

الدورى الليبي

ثانى الدوريات هو الدورى الليبى الذى يقاتل في هذه الانتقالات من أجل ضم 3 لاعبين من الدورى المصرى، هو محمود عبد المنعم كهربا وعمرو السوالية لاعبى الأهلى وجون إيبوكا مهاجم سيراميكا، واقترب الاتحاد الليبى من وضع الرتوش الأخيرة لضم كهربا، فيما يسعى أكثر من نادٍ للتعاقد مع جون إيبوكا، خاصة أنه نجح في الدورى الليبي، بالإضافة إلى محاولات مع عمرو السولية للقدوم للدورى الليبى.

الدورى السعودى

يترقب الدورى السعودى، خاصة الفتح ونيوم، ما ستسفر عنه مفاوضات تجديد أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك، تحسبا لعدم الوصول لاتفاق من أجل محاولة ضم اللاعب في الفترة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الفتح الذى يدربه جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، ونيوم السعودى الذى حاول الانتقالات الصيفية الماضة ضمه، ولكن المفاوضات لم تكتمل لرفض الزمالك التفريط فيه.