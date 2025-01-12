شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يخضع لفحوصات فى المستشفى بعد عودة الأهلي من كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

خضع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، لفحوصات طبية منذ قليل بأحد المستشفيات للاطمئنان عليه، بعدما تعرض لإغماءة بسيطة في مطار القاهرة فور عودة بعثة الفريق من كوت ديفوار عقب خوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وقال مصدر في الأهلي، إن وسام أبو علي توجه إلى المستشفى منذ قليل، وأجرى عدة فحوصات وتحاليل لمزيد من الاطمئنان، والتأكد من عدم معاناته من توابع سلبية لحالة الإغماءة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أكدت سلامته وعدم معاناته من أي مشاكل أو أزمات صحية.

واشتكى وسام أبو علي من إغماءة بسيطة فور وصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة وحصل على بعض المسكنات وتحسنت حالته وتوجه إلى منزله ثم خضع لبعض الفحوصات في مستشفي مصر الدولي.

وشدد الجهاز الطبي على أن وسام أبو علي جاهز للتدريبات المقبلة، ولا يعاني من أى توابع لحالة "الدوّار أو الإغماءة" التي تعرض لها في المطار خاصة بعدما جاءت نتيجة التحاليل والفحوصات التي أجراها في المستشفى مُطمأنة.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.