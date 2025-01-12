شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 يناير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا فى أنجولا بسبب التقلبات الجوية، موقف علي معلول من القيد فى الأهلي خلال يناير.

موقف علي معلول من القيد فى الأهلي خلال يناير يترقب مسئولو النادي الأهلي الموقف الطبي النهائي للنجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق من أجل تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة فى لواندا العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

كريم العراقي يتصدر قائمة غيابات المصري عن مواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض مواجهة قوية أمام إنيمبا النيجيري فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى السادسة مساءً، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

يستدرج فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس، في السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يدخله الفارس الأبيض بحثاً عن نقاطه الثلاث لحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

يواصل المغربى يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

كلف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لجنة من الوزارة بمتابعة بعثة نادي بيراميدز، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنجولا؛ بعد هبوط طائرة الفريق اضطرارياً في لواندا عاصمة أنجولا بعد ساعتين من إقلاعها بسبب المطبات الهوائية.

يعود فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، اليوم الأحد، لاستئناف تدريباته، استعداداً للقاء المقبل في الدوري أمام الجونة.