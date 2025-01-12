شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بلاك بولز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس، في السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يدخله الفارس الأبيض بحثاً عن نقاطه الثلاث لحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.70 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبلاك بولز 250 ألف يورو .

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.