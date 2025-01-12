شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: أحلم بقيادة الزمالك للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق خلال الفترات السابقة.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "أكثر من مرة تحدث معى مسئولو الزمالك، لكن المرة الأخيرة لم يتم التحدث معى شخصيا، وأشكر جمهور الزمالك الذي يطلبني دائما".

وأضاف طارق مصطفى، "الزمالك بيتي وفريقي، ولدي طموح كبير، وأتمنى حال تواجدني في القيادة الفنية للزمالك أن أفوز بالألقاب وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا، وأن أكون فريقا مميزا يكون هو صاحب الهجوم وصاحب الفعل وليس رد الفعل".

وتابع مصطفى، "واجهت أندية كبيرة ومدربين كبار في المغرب، وقدمت نتائج مميزة شهد بها الجميع، وأتمنى أن أكرر الأمر حال تولي القيادة الفنية للزمالك.

واختتم طارق مصطفى قائلا، "الزمالك هو بيتي، ولو جاء عرض من الزمالك فسيكون القرار في يد مجلس إدارة البنك الأهلي، لأني مرتبط بعقد معهم، لكني شخصيا لا يمكنني أن أرفض نادي الزمالك".