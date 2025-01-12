شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد سيناريوهات مباراة بيراميدز والمحلة بعد أزمة العودة من أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

حددت رابطة الأندية المحترفة سيناريوهات مباراة بيراميدز أمام غزل المحلة، فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل، بعد الأزمة التى تعرضت لها بعثة الفريق السماوى خلال العودة من أنجولا إلى القاهرة.

وجاءت سيناريوهات رابطة الأندية كالتالى..

- إقامة المباراة في موعدها حال رحب بيراميدز بذلك خوفا من ضغط مباريات الفريق مستقبلا.

- تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط بسبب الأحداث التي لحقت بالبعثة، وهو القرار الأقرب للتنفيذ، إذ يضغط ذلك فريق بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال، لكن الفريق حسم تأهله بالفعل.

- تأجيل المباراة لموعد لاحق، وهو ما قد يعرض بيراميدز لضغط مباريات في الدوري مستقبلا.

تقرر انطلاق رحلة عودة بعثة فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز من أنجولا إلى القاهرة في الساعة السادسة مساء اليوم، الأحد، بعد انتهاء أزمة إصلاح أعطال الطائرة الخاصة، والتأكد من استقرار حالة الطقس.

ومن المنتظر أن تبدأ بعثة بيراميدز التحرك من فندق الإقامة إلى مطار لواندا فى العاصمة الأنجولية بعد ساعة ونصف من أجل استقلال الطائرة وانطلاق رحلة العودة إلى القاهرة.

وكانت بعثة نادى بيراميدز تنتظر انتهاء أعمال الصيانة بالطائرة الخاصة للفريق، بعد تعرضها لبعض التلفيات خلال رحلة العودة من أنجولا إلى القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى عودة الطائرة إلى مطار لواندا بعد طيران استمر قرابة الساعتين.

وعاشت بعثة بيراميدز ساعات من الرعب عقب سفر الطائرة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء، وسمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة فى لواندا العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.