شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مشاركة عمر كمال عبد الواحد مع الأهلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 03:45 م

يخضع عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادى الأهلى، لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للفريق لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن عمر كمال يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ بسبب آلام الركبة التي عانى منها مؤخرا. وأشار طبيب الأهلي إلى أن عمر كمال أجرى أشعة مؤخرا، وأن حالته مطمئنة، فيما يقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وحقق الاهلى الفوز على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي أورلاندو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب ستاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.