شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: تلقيت عرضا لتدريب الرجاء المغربي.. وأحترم تعاقدي مع البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تحدث طارق مصطفى ، المدير الفني لنادي البنك الأهلي ، عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل عن فريقه، وآخرها عرض تدريب الرجاء المغربي.

وقال طارق مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "شرف لي أن يرتبط اسمي بأندية شمال أفريقيا، وأشكر إدارة الرجاء المغربي ورئيس النادي على تفاوضهم معي لتدريب الفريق.

وأضاف المدير الفني لـ البنك الأهلي، "إدارة الرجاء طلبتني أكثر من مرة لكني مرتبط بتعاقدي مع البنك وأحترم تعاقدي معهم، خاصة في ظل تعاملهم المحترم معي".

وتابع طارق مصطفى، "نحاول أن نقدم مشروعا مميزا فى البنك الأهلي، ونسير بخطى ثابتة مع الإدارة، ونمتلك لاعبين مميزين، كما أننا نستقطب لاعبين مميزين وصغار من الدرجة الثانية".

واختتم طارق مصطفى قائلا، "البنك الأهلي صار له شكل مميز وهو نتاج عمل وتعب، وعانينا في البداية أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز وكانوا لديهم الجاهزية، لكننا قدمنا مباريات جيدة وأتمنى أن يظل التوفيق حليفنا في المباريات المقبلة".