شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة 6 مساءً بعد انتهاء أزمة الطائرة وتحسن الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر انطلاق رحلة عودة بعثة فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز من أنجولا إلى القاهرة في الساعة السادسة مساء اليوم، الأحد، بعد انتهاء أزمة إصلاح أعطال الطائرة الخاصة، والتأكد من استقرار حالة الطقس.

ومن المنتظر أن تبدأ بعثة بيراميدز التحرك من فندق الإقامة إلى مطار لواندا فى العاصمة الأنجولية بعد ساعة ونصف من أجل استقلال الطائرة وانطلاق رحلة العودة إلى القاهرة.

وكانت بعثة نادى بيراميدز تنتظر انتهاء أعمال الصيانة بالطائرة الخاصة للفريق، بعد تعرضها لبعض التلفيات خلال رحلة العودة من أنجولا إلى القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى عودة الطائرة إلى مطار لواندا بعد طيران استمر قرابة الساعتين.

وعاشت بعثة بيراميدز ساعات من الرعب عقب سفر الطائرة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء، وسمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة فى لواندا العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.