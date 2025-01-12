شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبلاك بولز الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الزمالك لخوض تحدٍ جديدٍ فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الليلة أمام بلاك بولز الموزمبيقي، وهي المباراة التي يسعى الأبيض للفوز بها من أجل التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالمباراة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وبلاك بولز؟

ج: تقام المباراة فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

س: ما هو ترتيب المجموعة؟

ج: يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، فيما يحل المصري البورسعيدى ثانياً برصيد 5 نقاط، ويأتي إنيمبا النيجيري فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل بلاك بولز الترتيب برصيد 4 نقاط أيضاً.

س: لماذا تقام مباراتا الزمالك وبطل موزمبيق فى القاهرة؟

ج: الزمالك اتفق مع بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمنع إقامة اللقاء في موزمبيق نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

س: وماذا يحتاج الزمالك للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية؟

ج: يحتاج الزمالك إلى 3 نقاط للتأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته، بغض النظر عن مباراته الأخيرة بالجولة السادسة أمام إنيمبا النيجيري الأحد المقبل.

س: من يُدير مباراة الليلة؟

ج: يتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة، ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين وديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً، واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

س: ما هي غيابات الزمالك في مباراة بلاك بولز؟

ج: يغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من ناصر ماهر، وأحمد حمدى، ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة، بينما تعافى المغربى محمود بنتايج الذى قد يتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، كما أصبح محمد السيد جاهزًا للمشاركة بعد انتهاء مرحلة التأهيل.