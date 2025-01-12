شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب كرة اليد فى بطولة العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 03:00 م

يستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد لبطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الحالي إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب كرة اليد كالتالي:



مصر أمام الأرجنتين 15 يناير 7 مساءً.

مصر أمام البحرين 17 يناير 8 مساءً.

مصر أمام كرواتيا 19 يناير 10.30 مساءً.



مواعيد مباريات اليد

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

وخسر منتخبنا الوطنى فى دورة إسبانيا أمام النرويج، قبل الفوز على رومانيا ثم الفوز علي سلوفاكيا بنتيجة 39-24 فى ختام البطولة.