شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعيين مدرب "مسار" مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين أحمد رمضان المدير الفني لفريق مسار لكرة القدم النسائية مديراً فنياً للمنتخب الوطني النسائي الأول، والذى يستعد لتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس المقبل.

ويأتي هذا التوجه فى ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي تضمن الشروط الواجب توافرها في المدير الفني الجديد، وأهمها الخبرة في مجال كرة القدم النسائية وتحقيق إنجازات ملموسة على المستويين المحلي والقاري.

واستطاع أحمد رمضان أن يستوفي جميع هذه الشروط بفضل إنجازه التاريخي مع فريق مسار، حيث قاد الفريق لتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

ويستعد المنتخب الوطني النسائي لمواجهة منتخب رواندا في الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين، الأولى في رواندا يومي 19 أو 20 مارس المقبل، على أن تستضيف مصر مباراة الإياب في موعد يحدد لاحقاً.