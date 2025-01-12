شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي بـ"إغماءة" فى رحلة العودة من كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، عدم معاناة وسام أبو علي مهاجم الفريق من توابع الإغماءة التي تعرض لها فور الوصول إلى مطار القاهرة من كوت ديفوار اليوم، عقب خوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الجهاز الطبي، أن وسام أبو علي اشتكى من إغماءة بسيطة خلال تواجده في الطائرة خلال رحلة العودة للقاهرة، التى استغرقت ثماني ساعات، وشدد الجهاز الطبي على أن اللاعب حصل على بعض المسكنات واستمر عدة دقائق في المطار فور الوصول إلى القاهرة قبل أن تتحسن حالته ويعود إلى حالته الطبيعية ويتوجه إلى منزله.

وشدد الجهاز الطبي على أن وسام أبو علي جاهز للتدريبات المقبلة، ولا يعاني من أى توابع لحالة "الدوّار أو الإغماءة" التي تعرض لها في الطائرة.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من فجر اليوم، الأحد، قادمة من كوت ديفوار عقب الفوز على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إستاد أبيدجان كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.



ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل بـ استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.