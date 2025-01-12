شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود حمزة علاء أمام الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 02:45 م

يستعيد فريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر جهود حمزة علاء حارس مرمى الفريق فى مباراة الجونة بالدوري المصري، بعد التعافى من نزلة البرد التى أبعدته عن رحلة المارد الأحمر لكوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي أورلاندو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب ستاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.