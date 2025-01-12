شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الإياب بين مصر والكاميرون فى تصفيات مونديال السيدات تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة المصري إخطارا من نظيره الكاميروني بموعد مباراة منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون فى إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، المقرر إقامتها في المغرب، حيث سيقام اللقاء عصر يوم 18 يناير الجاري.

ويستهل منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا مشواره في التصفيات بمواجهة مرتقبة أمام نظيره الكاميروني، وتقام مباراة مصر والكاميرون للسيدات تحت 17 سنة، فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي.

ويسعى منتخب الناشئات لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام المنتخب الكاميروني القوي، لضمان أفضلية قبل لقاء الإياب في ياوندي، والتأهل إلى البطولة التي يستضيفها المغرب.

وتضم قائمة المنتخب بقيادة مصطفى منير كلا من: كنزي محمد جمال، كابر سعيد، مليكة الخولي، ريهام علي سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجة فتحي، كارما عودة، حنين زكي، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلى عثمان، جودي الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزي مجدي، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس، ولوجين مدحت ريان.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المدير الفني مصطفى منير، المدرب العام نشوى شرابي، مدرب حراس المرمى باسم خيرت، وطبيب المنتخب محمد أكمل ومدير إداري أيمن حافظ.