شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرفض الراحة بعد الفوز على الإسماعيلي استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 02:00 م

يعود فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، اليوم الأحد، لاستئناف تدريباته، استعداداً للقاء المقبل في الدوري أمام الجونة.

وكان البنك الأهلي حقق فوزاً ثميناً على الإسماعيلي في مباراة الجولة الثامنة من الدوري المصرى التي جمعت الفريقين أمس السبت، بهدف نظيف.

وحصد البنك الأهلي 11 نقطة خلال مشواره بمسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز أبناء طارق مصطفى في 3 مباريات وتعادلوا في مواجهتين وخسر البنك الأهلي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.



ويستعد البنك الأهلي لمواجهة فريق الجونة يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد خالد بشارة.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن سعادته عقب الفوز على الإسماعيلي، وقال طارق مصطفى: فريق الإسماعيلي يمتلك مدير فنى متميز ولاعبين واعدين وجمهور عاشق لفريق قدموا مباراة كبيرة، أشكر اللاعبين على الأداء والرغبة الحقيقية فى تحقيق الفوز .

أضاف مدرب البنك الاهلى: طالبت اللاعبين بالتركيز أمام مرمى المنافس والتحرك بدون كرة فى المساحات الخالية والإستحواذ الإيجابى على الكرة، لدى ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين والجميع يبذل قصارى جهده فى التدريبات.