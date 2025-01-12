شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس اليوم، الأحد، مباراة مهمة أمام بلاك بولز الموزمبيقى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 8 نقاط.

2- المصري - 5 نقاط.

3- بلاك بولز الموزمبيقي - 4 نقاط.

4- إنيمبا النيجيري - 4 نقاط.

ضمن فريق الزمالك تأهله بنسبة كبيرة بين جميع الفرق، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط وبات الأبيض بحاجة إلى 3 نقاط فقط للتأهل بشكل رسمى كمتصدر للمجموعة، ومن المقرر أن يخوض الزمالك آخر مواجهتين على أرضه بالقاهرة، أمام بلاك بولز ثم إنيمبا النيجرى.

ويحتل المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصرى إلى الفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصرى لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.