دوري أن بي ايه: مورانت وكانينغهام يعيدان غريزليز وبيستونز الى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أعاد النجم جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز الى سكة الانتصارات بتسجيله سلة الفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 127 125 قبل 18.6 ثانية من نهايتها السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحذا حذوه كايدي كانينغهام بمساهمته الفعالة في الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 123 114.

في المباراة الاولى، سجل مورانت الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط بعد عودته من إصابة في الكتف، 12 نقطة فقط في 30 دقيقة لكنه نجح في الوقت المناسب بتسجيل نقطتي الفوز عندما كانت النتيجة متعادلة 125 125 قبل 54.1 ثانية من نهاية المباراة.

وحاول أنتوني إدواردز قلب الطاولة مع الصافرة النهائية من خلال محاولة ثلاثية لكن دون جدوى.

وكان جارين جاكسون جونيور افضل مسجل في صفوف غريزليز الذي عاد الى سكة الانتصارات عقب الخسارة امام هيوستن روكتس الخميس، وذلك برصيد 33 نقطة مع ثماني متابعات، وأضاف ديزموند باين 21 نقطة.

وبرز دونتي دي فينتشينزو قائمة هدافي فريق تمبروولفز برصيد 27 نقطة و10 متابعات، وأضاف جايدن ماكدانيالز 21 نقطة، والبديل ناز ريد 19 نقطة، فيما اكتفى إدواردز بتسجيل 15 نقطة فقط.

وفي الثانية، كانت النتيجة متقاربة بين ديترويت وضيفه رابتورز، وحسمها الأول في صالحه بفضل تألق نجمه كانينغهام صاحب "تريبل دابل" بتسجيله 22 نقطة مع 18 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

واستعاد بيستونز سكة الانتصارات التي توقفت عند خمسة متتالية بالخسارة امام غولدن ستايت ووريرز الخميس، فرفع غلته الى 20 فوزا مقابل 19 خسارة.

وسجل تيم هاردواي جونيور 27 نقطة لصالح ديترويت الذي نجح في تسجيل 19 ثلاثية من أصل 33 محاولة.

وقال كانينغهام: "كنا في احتياج شديد إلى هذا الفوز. لم نكن نريد العودة إلى الخسارة. أردنا الاستمرار في التألق وتحقيق سلسلة أخرى من الانتصارات".