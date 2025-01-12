شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص طاهر محمد طاهر قبل مواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للفريق لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، حيث غاب اللاعب عن مباراتى فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة والرابعة بدوري الأبطال الأفريقى ومباراة إستاد إبيدجان بالجولة الخامسة، بجانب مباريات المصري وإنبى وسموحة بالدوري المصري.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى. وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وحقق الاهلى الفوز على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي أورلاندو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب ستاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.