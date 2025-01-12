القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز فى الكونفدرالية الليلة

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يستدرج فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس في السادسة مساء اليوم، الأحد، نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يدخله الفارس الأبيض بحثاً عن نقاطه الثلاث لحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز فى الكونفدرالية الليلة على قناة "بى إن سبورتس 6" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.