شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تنتظر إصلاح أعطال الطائرة وتحسن الأحوال الجوية للعودة من أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر بعثة فريق الكرة الأول بـ نادى بيراميدز انتهاء أعمال الصيانة الخاصة بالطائرة الخاصة للفريق، بعد تعرضها لبعض التلفيات خلال رحلة العودة من أنجولا إلى القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى عودة الطائرة إلى مطار لواندا فى العاصمة الأنجولية بعد طيران استمر قرابة الساعتين.

وينتظر مسئولو نادى بيراميدز الحصول على الموافقة الخاصة بالسفر مرة أخرى بعد تحسن الأحوال الجوية، وانتهاء أعمال الصيانة للطائرة الخاصة بالفريق.

وعاشت بعثة بيراميدز ساعات من الرعب عقب سفر الطائرة لنحو ساعتين، قبل أن تتعرض لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء، وسمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة فى لواندا العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.