شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية قبل مباراتى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقى تقام فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موافقة "كاف" على طلب الزمالك وبلاك بولز بإقامة المباراة في القاهرة بدلاً من موزمبيق، وفى نفس التوقيت يحل النادي المصري ضيفا علي إنيمبا النيجيري ضمن مباريات الجوله نفسها.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بعد 4 جولات، فيما يأتي المصري فى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري فى المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل فريق.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 8 نقاط.

2- المصري - 5 نقاط.

3- بلاك بولز الموزمبيقي - 4 نقاط.

4- إنيمبا النيجيري - 4 نقاط.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.