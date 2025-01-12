شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الخلفية تواصل إبعاد أشرف داري عن دفاع الأهلى فى مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 12:30 م

يواصل المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري المصري وذلك بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وأوضح أن أشرف داري بدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

كان داري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري وغاب عن مباراة إستاد أبيدجان الايفواري بدوري أبطال أفريقيا.

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وحقق الاهلى الفوز على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويأتي أورلاندو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب ستاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.