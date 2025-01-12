شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس اليوم، الأحد، مباراة مهمة مع نظيره بلاك بولز الموزمبيقى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد بالجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل مع انيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع المصري بالجولة الأخيرة.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

مشوار بلاك بولز في الكونفدرالية

بينما افتتح بلاك بولز الموزمبيقى بتخطى عقبة اليزى فور بطل جزر القمر فى الدور الاول بالفوز ذهاباً 7-0 وفى الاياب 4-0 بينما فى الدور الثانى تخطى عقبة أوثو دويو الكونغولى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والخسارة فى الاياب بهدفين مقابل هدف.

ثم خسر بلاك بولز من الزمالك بهدفين دون رد فى إفتتاحية دور المجموعات ثم تعادل مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق ثم فاز على انيمبا النيجيري بثلاثية دون رد قبل أن يخسر برباعية مقابل هدف من أنيمبا بالجولة الاخيرة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.